У Харкові падають дерева: травмовано троє людей на Салтівці
Через сильні пориви вітру станом на 18:00 у місті Харкові впало 78 дерев і 74 великі гілки.
Про це повідомляє міськрада.
Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, такі випадки зафіксовані у всіх районах міста. Робітники вже розпиляли 45 дерев та 33 гілки.
Внаслідок падіня дерева на вулиці Гвардійців Широнінців травмовано троє людей, двоє з них госпіталізовано до міської лікарні №4, повідомив речник ДСНС в Харківській області Євген Василенко.
Для розпилу дерева від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 осіб.
Також через негоду сталося 32 випадки пошкодження дахів (на п’яти роботи вже виконали), 27 – обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 20 – КП «Міськсвітло» (шість пошкоджень усунено).
Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та інші служби оперативно усувають наслідки негоди, розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають.