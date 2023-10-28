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Ердоган заявив, що оголосить Ізраїль «військовим злочинцем»

Ердоган заявив, що оголосить Ізраїль «військовим злочинцем»

Сьогодні, 28 жовтня, у Стамбулі відбувається масштабний пропалестинський мітинг, на якому присутній президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, пише Фокус.

Ердоган прилетів в аеропорт Ататюрка, де проходив мітинг на підтримку Палестини, на гелікоптері і закликав громадян Туреччини засудити бойові дії Ізраїлю в Секторі Гази.

«Ті, хто вчора проливав сльози за мирними жителями, вбитими в російсько-українській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч безневинних дітей у Секторі Гази», — звернувся Ердоган до натовпу.

Він наголосив, що саме Захід несе відповідальність за те, що зараз відбувається в Секторі Гази.

«У Газі відбувається різанина. І це — повністю справа рук Заходу», — додав турецький лідер.

Він акцентував увагу на тому, що якщо Захід хоче війну між хрестом і півмісяцем, він має знати: «цей народ живий, цей народ стійко стоїть».

Ердоган наголосив, що згоден з тим, що кожна країна має право на самозахист, але має бути справедливість. Тому, як висловився президент Туреччини, Ізраїль у цьому випадку окупант.

«Ізраїль, як ти опинився тут? Як ти сюди потрапив? Ти окупант. Ти угруповання, а не держава. Захід вам винен, але Туреччина вам не винна», — запевнив турецький лідер.

І додав, що Туреччина оголосить «Ізраїль військовим злочинцем», і ведеться відповідна робота.

Агентство Телевидения Новости

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