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ДТП за участю поліції на проспекті Гагаріна: є постраждалі (відео)

ДТП за участю поліції на проспекті Гагаріна: є постраждалі (відео)

Сьогодні, 28 жовтня, о 10:18 на перехресті проспекту Гагаріна та провулку Золотого сталося зіткнулися чотири автівки: службове авто поліції Hyundai Tucson, Nissan Leaf, Infiniti QX70 та ВАЗ 21011.

За інформацією очевидців, двом учасникам ДТП знадобилася меддопомога.

У соцмережах з’явилося відео моменту зіткнення: видно, що Nissan перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора. Автомобіль поліції рухався по проспекту Гагаріна у напрямку центра із включеними «маячками».

Коментарів поліції з приводу ДТП поки немає.

Агентство Телевидения Новости

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