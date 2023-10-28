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Понад 100 повалених дерев та 60 пошкоджених дахів: ситуація у Харкові станом на 20:00

Понад 100 повалених дерев та 60 пошкоджених дахів: ситуація у Харкові станом на 20:00

Через сильні пориви вітру станом на 20:00 у місті Харкові впало 101 дерево і 94 великі гілки.

Як повідомили в Харківській міській раді, такі випадки зафіксовані у всіх районах міста. Робітники вже розпиляли 74 дерева та 54 гілки.

Також через негоду сталося 60 випадків пошкодження дахів (на шести – роботи вже виконали), 32 випадки обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 31 – КП «Міськсвітло» (14 пошкоджень усунені).

Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та інші служби оперативно усувають наслідки негоди, розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости

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