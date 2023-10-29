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Майже 200 дерев повалив вітер: наслідки негоди у Харкові

Майже 200 дерев повалив вітер: наслідки негоди у Харкові

У Харкові через сильні пориви вітру станом на 10:00 впало 198 дерев і 187 великі гілки.

Такі випадки зафіксовані у всіх районах міста. Робітники вже розпиляли 95 дерев та 81 гілку, повідомили в Харківській міській раді.

Також через негоду сталися 101 випадок пошкодження дахів (на шести – роботи вже виконали), 55 випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 86 – КП «Міськсвітло» (28 пошкоджень усунені).

Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та інші служби продовжують оперативно усувати наслідки негоди. Комунальники розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости

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