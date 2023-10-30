Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 30 жовтня, противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих «шахедів».

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога.

На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 6 артилерійських засобів противника.

Агентство Телевидения Новости