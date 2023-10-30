Як дагестанці євреїв шукали: нічні розваги у Махачкалі
Вчора ввечері в аеропорт Махачкали прорвалися сотні людей через приліт рейсу Red Wings із Тель-Авіва, яким нібито прибули в Дагестан біженці з Ізраїлю, повідомляють місцеві Telegram-канали.
Натовп зупиняв автомобілі, які виїжджали з території аеропорту, та у людей, які там знаходилися, перевіряли паспорти, повідомляє Кореспондент.
«Поліція цьому ніяк не заважає, ба більше, в пошуках «євреїв» натовп перевіряє навіть автозаки силовиків.
У телеграм-каналах водночас закликають вистежувати автівки до їхніх пунктів призначення, щоб ідентифікувати тих, хто прилетів”, – пишуть російські медіа.
Тільки коли учасники акції прорвалися на злітне поле, зім’явши охорону аеропорту, на місце прибув спецназ, проте й тоді силовики не стали нікого розганяти.
В аеропорт приїхали міністр Дагестану з національної політики Енрік Муслімов та міністр у справах молоді Каміл Саїдов, які розпочали переговори з присутніми.
Слідчий комітет росії по Дагестану відкрив кримінальне провадження про масові заворушення. Голова Дагестану звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів росії».
Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей інцидент: «Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада», — написав президент.
На теперішній час відомо про затримання 60 осіб, – повідомило МВС росії.
На лікарняних ліжках опинились 20 людей. Всі вони у важкому стані.
Наразі аеропорт знаходиться під контролем силовиків, але все одно до 6 листопада буде закритий.