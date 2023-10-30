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Як дагестанці євреїв шукали: нічні розваги у Махачкалі

Як дагестанці євреїв шукали: нічні розваги у Махачкалі

Вчора ввечері в аеропорт Махачкали прорвалися сотні людей через приліт рейсу Red Wings із Тель-Авіва, яким нібито прибули в Дагестан біженці з Ізраїлю, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Натовп зупиняв автомобілі, які виїжджали з території аеропорту, та у людей, які там знаходилися, перевіряли паспорти, повідомляє Кореспондент.

«Поліція цьому ніяк не заважає, ба більше, в пошуках «євреїв» натовп перевіряє навіть автозаки силовиків.

У телеграм-каналах водночас закликають вистежувати автівки до їхніх пунктів призначення, щоб ідентифікувати тих, хто прилетів”, – пишуть російські медіа.

Тільки коли учасники акції прорвалися на злітне поле, зім’явши охорону аеропорту, на місце прибув спецназ, проте й тоді силовики не стали нікого розганяти.

В аеропорт приїхали міністр Дагестану з національної політики Енрік Муслімов та міністр у справах молоді Каміл Саїдов, які розпочали переговори з присутніми.

Слідчий комітет росії по Дагестану відкрив кримінальне провадження про масові заворушення. Голова Дагестану звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів росії».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей інцидент: «Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада», — написав президент.

На теперішній час відомо про затримання 60 осіб, – повідомило МВС росії.

На лікарняних ліжках опинились 20 людей. Всі вони у важкому стані.

Наразі аеропорт знаходиться під контролем силовиків, але все одно до 6 листопада буде закритий.

Агентство Телевидения Новости

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