Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 88

Внаслідок негоди знеструмленим залишився один населений пункт на Харківщині

Внаслідок негоди знеструмленим залишився один населений пункт на Харківщині

На ранок 30 жовтня в Харківській області частково знеструмленим залишається один населений пункт – Козача Лопань.

Про це повідомляє «Харківобленерго».

Також є окремі заявки щодо відключень електрики в зонах обслуговування наступних районів електричних мереж: Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський та Чугуївський.

Всього без електрики поки що залишаються близько 500 абонентів.

Ремонтні бригади «Харківобленерго» продовжують усувати пошкодження.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 