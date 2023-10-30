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Вихідними днями в Харкові було ліквідовано 21 аварію: «Харківводоканал»

Вихідними днями в Харкові було ліквідовано 21 аварію: «Харківводоканал»

У минулі вихідні бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 21 аварійну ситуацію на водоводах і упорядкували 19 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури.

Про це повідомляє пресслужба КП «Харківводоканал».

«Зокрема, значний обсяг відновлювальних робіт на водопровідних магістралях було проведено в Новобаварському районі.

Тут бригади у стислий термін усунули пошкодження на вулиці Власенка (діаметр 300 мм), а також на магістралях діаметром 100 мм у провулках Мічуріна та Радіотехнічному.

Паралельно завершили підготовчі роботи для заміни технічно зношеного вводу в будинок на Полтавському Шляху», – поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.

Агентство Телевидения Новости

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