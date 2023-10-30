На Харківщині за тиждень сапери ДСНС знищили 763 боєприпаси
На території Харківської області працюють 34 піротехнічні розрахунки ДСНС, 171 сапер та 74 одиниці техніки.
Про це під повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.
«Сапери зведеного загону ДСНС продовжують розміновувати деокуповану територію Харківської області. За тиждень було здійснено 271 виїзд та знешкоджено 763 боєприпаси», – повідомив Євген Василенко.
За його даними, сапери обстежують лінії електропередач, приватні домоволодіння, об’єкти критичної інфраструктури. З початку деокупації територій Харківщини було розміновано 3 944 га території, обстежено 2 788 км ЛЕП, виявлено та знешкоджено понад 81 тис. вибухонебезпечних предметів.
25 жовтня на території області сталося 2 підриви на ВНП, в результаті чого загинула цивільна особа.
Трагічна подія сталася в полі неподалік села Яремівка Ізюмського району. 57-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка» та загинув на місці.
Також цього дня у полі біля села Явірське Ізюмського району під час проведення польових робіт на вибухонебезпечному пристрої підірвався трактор Т-150. Транспортний засіб був модернізований і працював через дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих.