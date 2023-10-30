У Харківській області майже 90% будинків вже з опаленням – ХОВА

У Харківській області вже подали тепло до майже 90% будинків.Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Станом на 30 жовтня опалюється 6716 житлових будинків, які підключені до централізованої системи теплопостачання – це 88,8% від запланованої кількості», – зазначив Олег Синєгубов.

Загалом на Харківщині вже запустили в роботу 390 котелень (73%). Уже опалюється 728 об’єктів соціальної сфери, серед яких – 133 заклади охорони здоров’я (81,1%).

Агентство Телевидения Новости