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У Харківській області майже 90% будинків вже з опаленням – ХОВА
У Харківській області вже подали тепло до майже 90% будинків.Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Станом на 30 жовтня опалюється 6716 житлових будинків, які підключені до централізованої системи теплопостачання – це 88,8% від запланованої кількості», – зазначив Олег Синєгубов.
Загалом на Харківщині вже запустили в роботу 390 котелень (73%). Уже опалюється 728 об’єктів соціальної сфери, серед яких – 133 заклади охорони здоров’я (81,1%).