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За допомогою поліції з Куп’янського району 12 дітей
Поліцейські ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади вивезли з територіальної громади 21 людину, з яких 12 дітей.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Родини доставили у безпечне місце, де їм буде надана необхідна допомога.
Нагадаємо, мешканці Куп’янської територіальної громади вже тривалий час потерпають від постійних обстрілів та за рішенням влади підлягають обов’язковій евакуації.