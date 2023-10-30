За допомогою поліції з Куп’янського району 12 дітей

Поліцейські ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади вивезли з територіальної громади 21 людину, з яких 12 дітей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Родини доставили у безпечне місце, де їм буде надана необхідна допомога.

Нагадаємо, мешканці Куп’янської територіальної громади вже тривалий час потерпають від постійних обстрілів та за рішенням влади підлягають обов’язковій евакуації.

Агентство Телевидения Новости