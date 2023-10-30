Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:46
Просмотров: 90

За допомогою поліції з Куп’янського району 12 дітей

За допомогою поліції з Куп’янського району 12 дітей

Поліцейські ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади вивезли з територіальної громади 21 людину, з яких 12 дітей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Родини доставили у безпечне місце, де їм буде надана необхідна допомога.

Нагадаємо, мешканці Куп’янської територіальної громади вже тривалий час потерпають від постійних обстрілів та за рішенням влади підлягають обов’язковій евакуації.  

       

                  

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 