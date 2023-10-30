ДБР викрило ділків, які роками продавали контрафактний алкоголь по всій Україні

Працівники ДБР повідомили про підозру трьом мешканцям міста Могилів-Подільський на Вінниччині. Вони організували розгалужену схему продажу нелегального алкоголю на мільйони гривень по всій території України. Наразі Бюро перевіряє можливу причетність до схеми правоохоронців, які могли прикривати нелегальний бізнес.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За оперативною інформацією, злочинна група працювала над «розвитком» незаконного бізнесу майже 10 років. Контрафактний алкоголь вироблявся у промислових масштабах. Чоловіки створили інтернет-сайти, через які продавали підроблений алкоголь відомих марок. Доставлення здійснювалося через поштових операторів.

Щоденний оборот товару сягав до 300 тис. грн, а щомісячно ділки збагачувались на понад 9 млн грн. Отримані кошти учасники схеми вкладали у нерухомість та елітний транспорт. Вони придбали 5 квартир у Києві, 3 будинки та 1 квартиру у Вінниці, а також елітні автівки загальною вартістю приблизно 15 млн гривень.

ДБР документувало діяльність зловмисників із жовтня 2022 року. За цей час у Могилів-Подільському правоохоронці викрили не один підпільний бізнес з продажу алкоголю, але ключовим фігурантам вдавалося залишатися «в тіні».

24 жовтня 2023 року працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання та в автомобілях «підприємців». Було вилучено чорнову бухгалтерію, телефони та комп’ютерну техніку.

Наразі усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у легалізації доходів, отриманих від протиправної діяльності (ст. 209 КК України).

Зловмисникам може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости