На Куп’янському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в районі Синьківки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 30 жовтня. 614 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 балістичні ракети Іскандер-М. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні БпЛА та дві керовані авіаційні ракети противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Діброва Чернігівської області; Атинське, Степок, Грабовське Сумської області; Стрілеча, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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