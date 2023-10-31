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Трамваї №6, 8 та 27 тимчасово змінять сьогодні маршрути

Трамваї №6, 8 та 27 тимчасово змінять сьогодні маршрути

Рух трамваїв на проспекті Героїв Харкова, а саме на ділянці від площі Захисників України до вулиці Академіка Павлова, буде припинений з 9:00 до 17:00 31 жовтня.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили в міськраді.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра –  розворотне коло  «Південний вокзал»;

№8: розворотне коло  «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе –  розворотне коло «602-й мікрорайон»;

№27: розворотне коло  «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська –  розворотне коло «Новожанове».

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