Протягом доби авіаударів зазнали Стогнії, Петропавлівка, Сенькове та Першотравневе Харківської області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 31 жовтня. 615 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударні БпЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БпЛА противника.

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області; Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Мар’їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Миколаївка, Антонівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили дві атаки противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости