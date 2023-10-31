Чоловік, який скоїв смертельну ДТП із трьома загиблими у Харкові, отримав 12 років тюрми

30 жовтня Октябрський районний суд міста Полтави призначив водію вантажівки, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років та на 10 років позбавлено права керування транспортними засобами за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Судом встановлено, що 25 листопада 2021 року чоловік керував в стані наркотичного сп’яніння технічно справним автомобілем МАN з напівпричепом у місті Харкові.

Наближаючись до регульованого перехрестя, діючи з необережності, в порушення пунктів 8.7.3 (е), 8.10 Правил дорожнього руху України, при увімкненні забороняючого для нього червоного сигналу світлофора продовжив перетин цього перехрестя, не надав дорогу автомобілю CHEVROLET, який перетинав вказане перехрестя на зелений сигнал світлофора, внаслідок чого скоїв із ним зіткнення. Після чого автомобіль МАN з причепом перекинувся на лівий борт та затиснув автомобіль RENO LOGAN.

Внаслідок дорожньо-транспортного випадку водій, дворічна дитина та 49-річна пасажирка від отриманих травм померли на місці події.

Наразі вирок суду не набрав чинності та може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів.

Агентство Телевидения Новости