Британія обіцяє надати більше військової допомоги Україні

Уряд Великої Британії планує надати Україні більше військової допомоги для боротьби з росією.

Про це повідомив глава оборонного відомства Сполученого Королівства Грант Шеппс під час розмови з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим, пише Слово і Діло.

«Путін сподівається, що світ забуде про нагальну необхідність підтримки України. Велика Британія ніколи цього не допустить – ми надамо більше військової підтримки», – написав Шеппс у соцмережі X.

Він також пообіцяв, що британська влада та союзники об’єднають зусилля, «щоб дати Україні те, що їй потрібно для перемоги».

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Британія надала Україні обладнання для захисту портів та морських шляхів, а також техніку для розмінування території.

Агентство Телевидения Новости