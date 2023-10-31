60-річний чоловік підірвався на міні на Харківщині: ДСНС

31 жовтня о 13:10 стало відомо про черговий нещасний випадок, який стався у селі Велика Комишуваха Барвінківської громади.

За попередніми даними на власному подвір’ї на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 60-річний чоловік, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Внаслідок вибуху він отримав значні поранення і був госпіталізований до лікарні.

ДСНС звертається до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости