В Ізраїлі загинуло вже 25 українців: МЗС України

В міністерстві закордонних справ України мають підтверджену інформацію про 21 загиблого українця в Ізраїлі. Також відомо і про 4 жертв у Секторі Газа.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.

«МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. 1 людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази – 4 загиблих, серед яких 3 дітей, а також 6 поранених», – розповів Ніколенко виданню.

Агентство Телевидения Новости