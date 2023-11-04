Сліди від обстрілів Харківщини: поліція документує наслідки

У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені будівля олійноекстракційного заводу та раніше вже зруйнований будинок.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Також під обстрілами були Плетенівка Чугуївського району, Куп’янськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

За добу постраждалих серед цивільних немає.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости