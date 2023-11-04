На Харківщині 51-річний чоловік наступив на міну

4 листопада в результаті вибуху невідомого предмету отримав поранення 51-річний мешканець села Черкаські Тишки Харківського району.

За попередніми даними, чоловік 1972 року народження, натрапив на вибуховий пристрій на власному подвір’ї, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Діагноз: закрита черепномозкова та вибухова травма, політравма, множинні рвані рани обличчя, відкритий перелом лівого передпліччя, відкритий перелом лівої гомілки, множинні рвані рани правої верхньої та нижньої кінцівок.

Служба ДСНС звертається до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Агентство Телевидения Новости