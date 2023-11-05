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Чоловік, що підірвався на міні на Харківщині, помер в лікарні

Чоловік, що підірвався на міні на Харківщині, помер в лікарні

Протягом доби з 4 по 5 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж;

5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

6 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 162 вибухонебезпечних предмети.

4 листопада в результаті вибуху невідомого предмету отримав поранення 51-річний мешканець села Черкаські Тишки Харківського району. За попередніми даними чоловік натрапив на вибуховий пристрій на власному подвір’ї. Наразі постраждалий з множинними травмами перебуває у лікарні.

Як повідомив в ранковому зведенні начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко, в селі Черкаські Тишки на власному подвір’ї отримав травми внаслідок вибуху невідомого предмету чоловік 1972 р.н. З важкими травмами його доставили в лікарню, де він помер.

Агентство Телевидения Новости

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