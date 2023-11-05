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Катався на потягу: на Харківщині поліція кілька годин шукала 10-річного хлопця

Катався на потягу: на Харківщині поліція кілька годин шукала 10-річного хлопця

Харківські поліцейські упродовж декількох годин знайшли зниклого підлітка: неповнолітнього зняли з потягу, в якому він вирішив покататися. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

4 листопада до відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 10-річного хлопця. Близько 11:30 він поїхав кататися на велосипеді та не повернувся. Раніше дитина самостійно залишала оселю. Родина перебуває на обліку соціальних служб, як така,  що потрапила у складні життєві обставини. 

На розшук зниклого були залучені працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1, дільничні офіцери поліції та працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 ХРУП  № 1.

Упродовж кількох годин хлопця виявили в одному з потягів, де він вирішив покататися.

З дитиною та його 37-річною матір’ю проведена профілактична робота щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.  

Агентство Телевидения Новости

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