На фронті згинув боєць «Азову» з Харківщині

Сьогодні, 5 листопада, Дергачівщина попрощалася з Сергієм Бало, солдатом 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», який загинув 30 жовтня у важких боях поблизу села Діброва на Сєвєродонецькому напрямку фронту.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Сергій народився у селі Вишнівка. З 2012 року чоловік разом зі своєю родиною проживали у Дергачах, де Сергій закінчив Дергачівський ліцей №1. Надалі чоловік навчався в Харківському політехнічному інституті.

У квітні 2023 року Сергій вступив до лав НГУ та боронив суверенітет нашої держави на найскладніших ділянках фронту.

«Сергій Бало був чесною та порядною людиною з високим почуттям справедливості, волі, любові до своїх близьких і до рідної України. На момент гибелі чоловікові було всього 20 років. Мешканці міста провели героя в останню путь на Алеї Слави Семенського кладовища, оплакуючи втрату гіркими сльозами», – написав Задоренко.

У Сергія залишились мати Світлана, батько Віктор, сестра Тетяна та брат В’ячеслав.

Агентство Телевидения Новости