Ворог бив по Харківщині артилерією та з авіації: під вогнем опинилися близько 10 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 5 листопада. 620 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив 36 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши одну керовану авіаційну ракету Х-59 та одну керовану ракету Х-31П. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59. Руйнувань та пошкоджень зазнали інфраструктурний об’єкт, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є поранені серед цивільного населення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Басівка, Миропілля, Іскрисківщина, Грабовське Сумської області; Плетенівка, Нестерне, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак. Також противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійські засоби та 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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