Бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі перенесли на 2024 рік

Бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу перенесли. Він мав відбутися 23 грудня.

Про це повідомив промоутер українського спортсмена Олександр Карасюк в коментарі iFL TV, пише Громадське.

Як повідомляє «Суспільне. Спорт», після жовтневого бою британця з французьким боксером Френсісом Нганну в Саудівській Аравії представники Тайсона вирішили перенести бій з Усиком. Спершу українська сторона наполягала на збереженні раніше погодженої дати.

«Ми очікували, що бій відбудеться 23 грудня. Такою була наша домовленість, її підписали обидві сторони. Але ми вже деякий час займаємося боксом і всі знаємо, що якщо боєць не готовий і не бажає виходити на ринг, його не можна змусити. Він ніколи цього не зробить, але весь світ чекає великого бою. Тому ми повинні бути гнучкими», — зазначив Красюк.

Бій між спортсменами перенесли на початок 2024 року. Тож поки Усик повернеться до свого тренувального табору в Іспанії.

Окрім того, Карасюк анонсував оголошення наступного тижня, однак не зазначив деталей.

Наразі Усик є чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF. Тоді як Ф’юрі володіє чемпіонським поясом від WBC. На кону перенесеного бою всі ці титули.

Агентство Телевидения Новости