На Харківщині на блокпості затримали озброєного чоловіка

За добу з 5 по 6 листопада на блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3100 транспортних засобів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На блокпосту під час перевірки автомобіля під керуванням 47-річного чоловіка правоохоронці виявили дві ручні осколкові гранати іноземного виробництва М-67 та DM51, а також 30 патронів калібру 5,45 мм. Всі боєприпаси вилучені. Відкрито кримінальне провадження.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми.

На Харківщині поліція оперативно опрацювала 957 викликів від громадян про правопорушення та події

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 20 осіб.

Про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости