ДБР завершила розслідування діяльності зрадниці з Куп’янська

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишньої працівниці правоохоронного органу з Куп’янська, яка під час тимчасової окупації міста активно допомагала загарбникам.

Про це повідомили в Теруправлінні ДБР у Полтаві.

Зрадниця влаштувалася оперуповноваженою у відділ кримінального розшуку місцевої «народної міліції». Вона патрулювала вулиці, опитувала місцеве населення, чергувала у незаконному правоохоронному органі та виконувала всі вказівки окупантів. За свою роботу отримувала по 60 тис. російських рублів на місяць.

Інша зрадниця — колишня працівниця Куп’янської податкової. Для того, аби вислужитися перед новим керівництвом, вона сформувала та передала загарбникам дані платників податків з Куп’янського району. Потім забезпечила ведення баз даних підприємців, які не мали можливості покинути тимчасово окуповану територію і залишилися в Куп’янську.

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Одна з фігуранток заочно обвинувачуються, а інша підозрюється в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости