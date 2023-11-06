Розтрата майна в великих розмірах: судитимуть керівника Харківського авіапідприємства

За процесуального керівництва прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно першого заступника Генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Йому інкримінують розтрату майна, вчинене в особливо великих розмірах ( ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений будучи посадовою особою, наділений відповідними повноваженнями, всупереч інтересам служби, з використанням службового становища, знаючи що порушено провадження у справі про банкрутство Харківського державного авіаційного виробничого підприємства і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, надав своїм підлеглим працівникам бухгалтерії цього підприємства відповідні вказівки щодо перерахування грошових коштів під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Таким чином Державному підприємству були спричинені матеріальні збитки на суму 691 807 грн.

Агентство Телевидения Новости