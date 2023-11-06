З харків’янина через суд хочуть стягнути понад 350 тис. грн за незаконне користування землею

В Індустріальному районі м. Харкова по вул. Косарєва розташована нежитлова будівля площею майже 25 кв. м, право власності на яку зареєстровано за фізичною особою-підприємцем. При цьому право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться вказана будівля, не оформлене.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

У період з лютого по листопад 2020 року власник нерухомості не сплачував орендну плату за користування, внаслідок чого Харківській міській територіальній громаді завдано збитків.

Суд задовольнив позовні вимоги Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про стягнення з підприємця понад 350 тис. грн безпідставно збережених коштів.

Рішення щодо задоволення позову окружної прокуратури виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання — надходження коштів до місцевого бюджету.

Агентство Телевидения Новости