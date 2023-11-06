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ЦАХАЛ повністю оточив Газу і може сьогодні увійти в місто

ЦАХАЛ повністю оточив Газу і може сьогодні увійти в місто

Ізраїльські війська повністю оточили Газу і можуть вже сьогодні увійти в місто /

Як пише УНІАН з посиланням на The Times, прогнозуються вуличні бої з терористами ХАМАС, які переховуються у великій мережі тунелів.

Представник армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що війна досягла важливої стадії, оскільки ізраїльські війська тепер також досягли узбережжя на південь від міста гази.

«Тепер існують Південна Газа і Північна Газа», – сказав Хагарі, додавши, що шлях для втечі мирних жителів на південь залишається відкритим.

Водночас зазначається, що «колапс зв’язку» в Газі, про який повідомила група захисту доступу до Інтернету NetBlocks.org і підтвердила палестинська телекомунікаційна компанія Paltel, ще більше ускладнив передачу деталей нового етапу військового наступу.

Агентство Телевидения Новости

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