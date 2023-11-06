Енергетики заживили насосну станцію у Великій Комишувасі

Фахівці Барвінківського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання насосної станції, яка забезпечує водою село Велика Комишуваха Ізюмського району.

Як розповів керівник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов, до об’єкту водопостачання підведено повітряну лінію 0,4 кВ, для чого довелося замінити деякі опори та 200 метрів пошкодженого дроту, повідомляють в «Харківобленерго».

«Складність робіт у Великій Комишувасі полягала в тому, що село територіально дуже «розкидане».

Саперам довелося попрацювати, щоб провести розмінування, а нам – щоб заживити усіх споживачів.

Наразі всі жителі села, які повернулися, – зі світлом. Тепер до мережі підключили й водокачку», – зазначив Віталій Соколов.

Він уточнив, що йдеться виключно про заживлення насосної станції. Питання щодо відновлення водопостачання у Великій Комишувасі знаходиться у компетенції місцевої влади.

Агентство Телевидения Новости