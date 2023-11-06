Taurus не зможуть змінити хід війни в Україні: Пісторіус

Німеччина ще не визначилася в питанні постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Там вважають, що це озброєння «не зможе змінити хід війни гри у війні росії проти України», повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час конференції NATO Talk.

За словами Пісторіуса, уряд Німеччини все ще не визначився в питанні, чи постачати Україні далекобійні ракети.

Уся причина в сумнівах, адже дехто вважає, що на перебіг бойових дій це значно не вплине.

Пісторіус зазначив, що наразі не має новин щодо вирішення цього питання, але «Німеччина не ігноруватиме власні інтереси». Проте, що саме він має на увазі, міністр не пояснив.

Він наголосив, що німецький уряд продовжує перевіряти кожен крок перед постачання озброєння і ці «рішення даються дуже непросто».

«Не думаю, що ракети стануть геймченджером. ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система», – заявив глава Міноборони Німеччини.

Міністр також нагадав, що Німеччина є другим за обсягом постачальником зброї для ЗСУ. На першому місці, як і раніше, США.

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