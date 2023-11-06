На Куп’янщині відновлюють електропостачання після обстрілів

Фахівці Шевченківського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» виконують ремонтні роботи у селі Старовірівка Шевченківської громади.

Як розповів начальник Шевченківського РЕМ В’ячеслав Панченко, третина цього села була знеструмлена внаслідок нічних обстрілів, повідомляє «Харківобленерго».

За словами керівника підрозділу, без світла залишилися близько 200 споживачів.

«Повітряні лінії 0,4 кВ були пошкоджені у декількох місцях. Енергетики зранку виїхали у Старовірівку для проведення відновлювальних робіт.

Станом на 14.00 більшість знеструмлених споживачів заживлено. Залишилися точкові відключення, які будуть усунені до кінця дня», – зазначив В’ячеслав Панченко.

Агентство Телевидения Новости