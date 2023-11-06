Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:39
Просмотров: 77

На Куп’янщині відновлюють електропостачання після обстрілів

На Куп’янщині відновлюють електропостачання після обстрілів

Фахівці Шевченківського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» виконують ремонтні роботи у селі Старовірівка Шевченківської громади.

Як розповів начальник Шевченківського РЕМ В’ячеслав Панченко, третина цього села була знеструмлена внаслідок нічних обстрілів, повідомляє «Харківобленерго».

За словами керівника підрозділу, без світла залишилися близько 200 споживачів.

«Повітряні лінії 0,4 кВ були пошкоджені у декількох місцях. Енергетики зранку виїхали у Старовірівку для проведення відновлювальних робіт.

Станом на 14.00 більшість знеструмлених споживачів заживлено. Залишилися точкові відключення, які будуть усунені до кінця дня», – зазначив В’ячеслав Панченко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 