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Привласнила майже 200 тисяч гривень, які належали матері співмешканця

Привласнила майже 200 тисяч гривень, які належали матері співмешканця

Зловмисниця встановила на свій телефон додаток для сплати комунальних послуг, і отримала доступ до рахунків свекрухи.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківській області.

До Харківського районного управління поліції № 3 з заявою звернулася 77-річна жінка.

Вона повідомила, що співмешканка її сина, з якою вони жили разом, перевела собі з її рахунку гроші.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що співмешканка сина встановила на свій мобільний телефон додаток онлайн банку для того, щоб оплачувати комунальні послуги.

Таким чином вона отримала доступ до рахунків 77-річної жінки й перевела собі кошти. Загалом 35-річна жінка перевела собі на карту близько 200 тисяч гривень.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину.

Матеріали кримінального провадження направлені до суду.

Агентство Телевидения Новости

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