Майже 95% житлових будинків на Харківщині вже опалюється

На сьогодні з опаленням уже 7 184 багатоквартирні житлові будинки області. Це 95% від усіх запланованих до підключення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Працюють 452 котельні – це 84,6% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону. Паралельно тривають роботи із забезпечення захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від можливих ударів ворога.

Робимо усе можливе, аби цієї зими Харківщина була з теплом», – зазначив Олег Синєгубов.

Крім того, тепло уже подається до 834 об’єктів соціальної сфери, в тому числі до 150 закладів охорони здоров’я.

Агентство Телевидения Новости