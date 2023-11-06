Викрито чергову прихильницю «руського миру»: захоплювалась окупантами

Під час окупації Куп’янщини мешканка села Новоосинове підтримувала дії держави-агресорки.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Маючи проросійськи погляди, жінка захоплювалась окупантами та висловлювалась на кшталт того, що «Украина является частью россии».

«Наши орлики летят бомбить националистов и фашистов», — запевняла своїх знайомих колаборантка та повторювала тези кремлівської пропаганди.

Викриття та документування протиправної діяльності шанувальниці «руського миру» проводилось спільно зі співробітниками Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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