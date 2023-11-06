За тиждень на Харківщині сапери ДСНС знищили 610 боєприпасів

На території Харківської області працюють 34 піротехнічних розрахунків ДСНС, 167 саперів та 72 одиниці техніки, в тому числі 5 машин механізованого розмінування.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі розказав речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, повідомляє ХОВА.

«Машини значно полегшують роботу саперів, тому що йдуть попереду, а далі територію обстежують сапери.

Зокрема ця техніка пущена в дію при розмінуванні ЛЕП у Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах області», – повідомив Євген Василенко.

Сапери продовжують обстежувати лінії електропередач, об’єкти критичної інфраструктури, а також приватні домоволодіння. З початку деокупації Харківщини обстежено понад 4 023 га території, 2 838 ЛЕП, виявлено та знешкоджено 82 219 ВНП.

«Протягом минулого тижня піротехніки здійснили 240 виїздів для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього за цей час було знешкоджено 610 боєприпасів», – зазначив речник ГУ ДСНС України у Харківській області.

Протягом минулого тижня також сталося 4 підриви на ВНП, в результаті 3 особи зазнали поранень.

31 жовтня у селі Велика Камишуваха Барвінківської громади Ізюмського району на власному подвір’ї на невідомому предметі підірвався 60-річний цивільний. Внаслідок вибуху він отримав значні поранення і був госпіталізований.

1 листопада під час польових робіт між селами Андріївка та Покровське Ізюмського району на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн «John Deere». Комбайнер не постраждав.

Того ж дня в результаті вибуху протипіхотної міни отримав поранення 35-річний житель села Піски-Радьківські Ізюмського району. За попередніми даними, чоловік натрапив на протипіхотну міну «Пелюстка».

4 листопада на власному подвір’ї в результаті вибуху поранення отримав 51-річний житель села Черкаські Тишки Харківського району. Чоловіка з множинними пораненнями було госпіталізовано, однак він помер у лікарні.

«Вкотре звертаюсь до всіх жителів області з проханням дотримуватися правил безпеки при виявлені та поводженні із ВНП. Ні в якому разі не слід чіпати небезпечний предмет.

Помітивши його, потрібно відійти на безпечну відстань та негайно телефонувати за одним з номерів: «101», «102» або «112», – сказав Євген Василенко.

Агентство Телевидения Новости