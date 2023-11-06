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За тиждень на Харківщині сапери ДСНС знищили 610 боєприпасів

За тиждень на Харківщині сапери ДСНС знищили 610 боєприпасів

На території Харківської області працюють 34 піротехнічних розрахунків ДСНС, 167 саперів та 72 одиниці техніки, в тому числі 5 машин механізованого розмінування.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі розказав речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, повідомляє ХОВА.

«Машини значно полегшують роботу саперів, тому що йдуть попереду, а далі територію обстежують сапери.

Зокрема ця техніка пущена в дію при розмінуванні ЛЕП у Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах області», – повідомив Євген Василенко.

Сапери продовжують обстежувати лінії електропередач, об’єкти критичної інфраструктури, а також приватні домоволодіння. З початку деокупації Харківщини обстежено понад 4 023 га території, 2 838 ЛЕП, виявлено та знешкоджено 82 219 ВНП.

«Протягом минулого тижня піротехніки здійснили 240 виїздів для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього за цей час було знешкоджено 610 боєприпасів», – зазначив речник ГУ ДСНС України у Харківській області.

Протягом минулого тижня також сталося 4 підриви на ВНП, в результаті 3 особи зазнали поранень.

31 жовтня у селі Велика Камишуваха Барвінківської громади Ізюмського району на власному подвір’ї на невідомому предметі підірвався 60-річний цивільний. Внаслідок вибуху він отримав значні поранення і був госпіталізований.

1 листопада під час польових робіт між селами Андріївка та Покровське Ізюмського району на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн «John Deere». Комбайнер не постраждав.

Того ж дня в результаті вибуху протипіхотної міни отримав поранення 35-річний житель села Піски-Радьківські Ізюмського району. За попередніми даними, чоловік натрапив на протипіхотну міну «Пелюстка».

4 листопада на власному подвір’ї в результаті вибуху поранення отримав 51-річний житель села Черкаські Тишки Харківського району. Чоловіка з множинними пораненнями було госпіталізовано, однак він помер у лікарні.

«Вкотре звертаюсь до всіх жителів області з проханням дотримуватися правил безпеки при виявлені та поводженні із ВНП. Ні в якому разі не слід чіпати небезпечний предмет.

Помітивши його, потрібно відійти на безпечну відстань та негайно телефонувати за одним з номерів: «101», «102» або «112», – сказав Євген Василенко.

Агентство Телевидения Новости

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