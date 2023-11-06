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Рятувальники у Харкові продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів

Рятувальники у Харкові продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів

6 листопада харківські рятувальники продовжили роботи з розбирання завалів на частково зруйнованій триповерховій будівлі навчального закладу в Основ’янському районі Харкова, яка була зруйнована в результаті атаки ворожих БПЛА.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту проводили демонтаж аварійних будівельних конструкцій, скидали їх донизу, розчищали прилеглу територію від будівельного сміття.

Для робіт було задіяно 20 чоловік особового складу ДСНС і 7 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Агентство Телевидения Новости

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