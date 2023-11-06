В Україні набрав чинності закон про заборону салютів, феєрверків та петард

У понеділок, 6 листопада, в Україні набрав чинності закон №7438 про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.

Про це повідомила народний депутат, заступник голови комітету з питань Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, пише Судово-юридична газета.

Як відомо, проект закону ініціював Президент Володимир Зеленський на період воєнного стану в Україні.

Документ також був схвалений Радою у квітні та підписаний главою держави у травні.

Тоді ж запрацювали норми про заборону використання та продаж феєрверків, зокрема салютів і петард (крім феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ).

А за шість місяців, тобто вже відсьогодні, набули чинності норми про зменшення шуму.

Що саме тепер під забороною

забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, які призначені для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Агентство Телевидения Новости