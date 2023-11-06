Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень: гарячі напрямки

Загалом ворог завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі Чернігівської області; Середина Буда, Стара Гута, Фотовиж, Волфине Сумської області; Окіп, Бударки, Гатище, Охримівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 15 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безрезультатні штурмові дії в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 10 населених пунктів Донецької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійські засоби, пункт управління та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Більш детальна інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости