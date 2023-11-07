ДТП на автошляху «Харків-Охтирка» – є загиблий

Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 громадян отримали травми.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На автошляху «Харків-Охтирка» поблизу села Губарівка Богодухівського району 35-річний водій «ВАЗ-2115» не впорався з керуванням та наїхав на дорожній відбійник.

Внаслідок ДТП від отриманих травм загинув на місці події 30-річний пасажир авто.

Водія доставили до лікарні. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 70 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів.

У приміщенні залізничного вокзалу у Харкові при проходженні рамкового контролю правоохоронці виявили у 26-річної мешканки Києва 30 набоїв калібру 5,45 мм.

Боєприпаси вилучені. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости