Депутат звернувся в СБУ через висловлювання Фаріон про українських захисників

Заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Єгор Чернєв закликав СБУ перевірити скандальні висловлювання Фаріон, яка образила українських захисників.

Про це повідомляє УНІАН.

«Ірина Фаріон публічно заявила, що не вважає українцями тих наших воїнів, які спілкуються на фронті російською мовою. Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну.

На моє переконання ця особа вже тривалий час цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями.

Особливо підозрілою для мене така діяльність є в контексті радянського минулого Ірини Фаріон», – написав він у Facebook.

Нардеп зазначив, що під час війни такі її дії є особливо небезпечними і становлять загрозу національній безпеці України.

«Тож як заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликаю Службу безпеки України здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у нашому тилу. Прошу вважати це офіційним депутатським зверненням», – додав він.

Агентство Телевидения Новости