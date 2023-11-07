Затримано зрадника, який навів «Іскандер» на житлові будинки у центрі Харкова

Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру), який скоригував повітряну атаку рф на Харків 6 жовтня цього року.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

6 жовтня близько 7:00 російські військові завдали удар ракетою «Іскандер» по житлових будинках у Київському районі Харкова.

Унаслідок ворожого удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопець, а десятки цивільних отримали поранення.

Значних руйнувань та пошкоджень зазнали і декілька житлових будинків у центрі Харкова.Встановлено, що для підготовки ракетної атаки російський агент передав загарбникам електронні координати «цілей» з прив’язкою до місцевості.

За даними слідства, зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів.

Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Телеграм.

Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону.

Отриману інформацію передавав до російського гру через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації «лнр» на прізвисько «Шаман», якому СБУ раніше повідомила про підозру, повідомляє речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільні телефони та sim-картки різних мобільних операторів із доказами листування з ворогом, банківські картки, на які надходили «зарплати» від рф та понад 10 тис. доларів США.

Слідчий суддя Київського районного суду Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 29 грудня 2023 року, без визначення розміру застави.

Агентство Телевидения Новости