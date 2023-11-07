Поширював російську пропаганду: екскандидату у мери Харкова оголошено підозру у низці злочинів

Досудовим розслідуванням встановлено, що харківʼянин систематично поширював на власній сторінці у мережі Facebook комуністичну символіку, виправдовував та заперечував збройну агресію рф проти України, а також заперечував окупацію нашої держави.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

У своїх повідомленнях він пише про «великую Россию, Богом поцелованную». Серед російських тез, які просував та продовжує просувати підозрюваний, міститься низка прокремлівських наративів. Наприклад щодо трагедії у Бучі, спричиненої російськими військовими, він зазначив наступне: «И да, по поводу Бучи — Голливуд рыдает в сторонке, ибо такой фантастики он не додумался бы снять никогда. Те, кто поверил в эту туфту — сочувствую вам».

Також підозрюваний виправдав дії держави-агресора у Маріуполі: «Знаете, выскажу предположение, что есть в подземельях этой Азовстали нечто такое, какая-то тайна, узнав которую весь мир содрогнется. У меня вариантов не очень много, но я поделюсь ими: 1. Химическое оружие. Много. 2. Биологическое оружие. Много. 3. Ядерное оружие. Много».

Також низка його висловлювань містить інформацію про негативне, зневажливе ставлення до Президента України, іменування української державної влади хунтою, що представляє її як таку, що незаконно захопила владу та встановила терористичну диктатуру з одночасним висловленням іронічного, глузливого ставлення до незалежності та самостійності України. Також підозрюваний дискредитує Сили оборони України, звинувачуючи їх у постійних обстрілах українських міст.

Вказані підсумки підтверджено висновком експерта за результатами проведення судової семантико-текстуальної експертизи.

У березні минулого року, під час масштабних бойових дій у Харкові, чоловік втік на територію рф, де перебуває і нині.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 54-річному чоловіку у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости