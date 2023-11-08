З небезпечних громад Куп’янщини евакуювали понад 200 дітей

З Куп’янського району триває примусова евакуація сімей із дітьми. Нагадаємо, відповідне рішення було ухвалене на Раді оборони Харківської області та підтримане Мінреінтеграції.

Станом на 7 листопада з небезпечних громад Куп’янщини евакуювали родини, в яких 201 дитина. Залишається евакуювати менше ніж 100 дітей, повідомили в ХОВА.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Ворог намагається знищити дорожню інфраструктуру з міста Куп’янськ, що ускладнює маршрути для евакуації. Тому для нас безпека – перш за все. Ми залучаємо всі можливі ресурси. Дякую за роботу керівникам районної та військової адміністрацій, Єдиному координаційному гуманітарному центру та волонтерам, міжнародним партнерам, службовцям Нацполіції.

Начальник ХОВА наголосив, що в області зарезервовано понад 3500 місць для розміщення. За необхідності цю кількість можуть збільшити до 7000. У місцях компактного проживання створені всі необхідні умови. Евакуйованих на прохання можуть відвезти до родичів у межах регіону або організувати переїзд до іншої області.

Володимир Федутенко, волонтер Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України

Головне завдання наразі – об’їхати ті родини, які відмовляються евакуюватися. Це ми робимо разом з поліцією та ювенальною службою. Окрім здійснення примусової евакуації родин з дітьми, продовжуємо планово вивозити людей за заявками, які вони залишають в Єдиному координаційному гуманітарному центрі.

Для евакуації можна звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером: 0800339291. Дзвінки є безоплатними і приймаються цілодобово. Також щоденно з 9:00 до 16:00 працює «гаряча лінія» Куп’янської МВА для жителів громади: +380989412300.

На транзитному пункті у Харкові евакуйованим надають юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Також за потреби забезпечують людей тимчасовим житлом.

Тетяна Лемешевська, фахівчиня з моніторингу ситуації ВПО, представниця БФ «Право на захист»

Основний напрямок фонду «Право на захист» – це надання юридичної допомоги ВПО та постраждалому населенню. Наш фонд реєструє на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, оскільки ми є їхнім прямим партнером.

Гуманітарна місія «Проліска» також проводить психологічні консультації з людьми.

Ірина Курасова, психологиня гуманітарної місії «Проліска»

Наразі ми можемо надати психологічну допомогу у вигляді індивідуальних консультацій, застосовуємо техніки емоційної стабілізації. Окрім того, наші фахівці виїздять безпосередньо на евакуацію. Там вони доносять дорослим, що не варто чіплятися за якісь речі, а треба цінувати своє життя, здоров’я, а найважливіше – вберегти своїх дітей.





Агентство Телевидения Новости