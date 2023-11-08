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Гранатою з дрона: на Харківщині росіяни вдарили по слідчо-оперативній групі

Гранатою з дрона: на Харківщині росіяни вдарили по слідчо-оперативній групі

На Харківщині окупанти скинули на автівку поліції гранату: постраждали троє поліцейських.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Ось так зараз виглядає поліцейський автомобіль. Все сталося в Дворічній на Куп’янщині.

Звук безпілотника впізнали одразу, розповідає слідчий Микола Харченко. В машині їх їхало троє – дільничний на пасажирському сидінні та оперативник за кермом. Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів в тому, що вони – мішень.

Спочатку спробували відірватися, але швидко зрозуміли, що цього зробити не вдасться. Першим зорієнтувався водій, каже Микола Харченко. Саме оперативник за секунди ухвалив рішення стрибати з машини. Миттєво дав команду вистрибувати і в цю секунду пролунав вибух. «Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання», – розповідає Микола Харченко. У нього та в його колег – контузії, на щастя, всім вдалося врятуватися.

«Все сталося прямо посеред вулиці – ворог полює на нашій території, намагається вбити та залякати тих, хто зараз на звільнених територіях викриває колаборантів та зрадників», – написав Болвінов.

Агентство Телевидения Новости

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