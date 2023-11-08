Погрожував матері фізичною розправою – отримав реальний термін за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 45-річного чоловіка в домашньому насильстві стосовно власної матері (ч ст. 126-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківській області.

Мешканець селища Борова, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за злочин у сфері незаконного обігу зброї, під час дії іспитового строку систематично вчиняв домашнє насильство стосовно власної матері.

Він погрожував літній жінці фізичною розправою, ображав і принижував її, здійснюючи психологічний і моральний тиск.

Протягом поточного року чоловік тричі притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, однак це не змінило його поведінку.

Більше того, встановлено, що він вів антисоціальний спосіб життя, останні роки перебуваючи на диспансерному обліку у лікаря-нарколога.

Оскільки покарання у виді неодноразових адміністративних стягнень не сприяли «перевихованню» чоловіка, наразі його притягнуто вже до кримінальної відповідальності.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

За вчинення домашнього насильства вироком Дзержинського районного суду Харкова йому призначено покарання у виді 1 року позбавлення волі.

З урахуванням невідбутого покарання за минулим вироком суду за незаконне зберігання вогнепальної зброї чоловіку призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости