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У Харкові подружжя незаконно перекрило доступ до берега річки: справа йде до суду

У Харкові подружжя незаконно перекрило доступ до берега річки: справа йде до суду

По вулиці Лазківка-Лужок у Харкові знаходиться двоповерхова будівля з надвірними прибудовами.

Зазначене домоволодіння та земельна ділянка, на якому воно розташоване, на праві приватної власності належить харків’янці, що проживає спільно зі співмешканцем, повідомляє прокуратура Харківській області.

У 2019 році жінка та чоловік вирішили «збільшити» територію та побудували з обох боків паркан у межах прибереженої захисної смуги річки Харків, самовільно зайнявши прилеглу земельну ділянку.

Площа незаконно захоплених земель склала 770 кв. м.

Дії чоловіка і жінки унеможливлюють вільний доступ інших осіб до берега річки, що суперечить вимогам законодавства.

Так, відповідно до вимог Водного кодексу України, громадянам гарантується загальне водокористування, у тому числі безперешкодний та безоплатний доступ до берегів водойм.

Крім того, прибережна захисна смуга відноситься до земель водного фонду й не може перебувати у приватній власності.

Самовільним зайняттям земельної ділянки завдана шкода її законному власнику – Харківській міській територіальній громаді.

Наразі Київським районним судом Харкова відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости

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